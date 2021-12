Homem é preso após agredir e torturar mãe com faca

Pedro Moreira, 26 anos, foi preso na segunda-feira, 13, suspeito de agredir e torturar a mãe, a lavradora Maria Antônia de Miranda, 49 anos, no povoado de Engenheiro Pontes, em Laje, a 217km de Salvador.

De acordo com a vítima, que registrou queixa contra o filho, Pedro estava sob efeito de drogas quando a jogou no chão, deu socos e pontapés, e depois sentou emcima do corpo dela e começou a fazer cortes com uma faca, tipo peixeira, nas mãos e nas pernas.

Segundo Maria Antônia, Pedro fez isso após ela se negar a dar dinheiro para ele comprar mais drogas. Autuado em flagrante por lesão corporal, ele está custodiado na Delegacia Territorial de Laje à disposição da Justiça.

