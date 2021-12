Homem é preso após agredir, assaltar e tentar estuprar idosa

Carlos Antônio Barbosa Silva, conhecido como Lobo Mau ou Nem, 29 anos, foi preso em São Felipe, a 161 km de Salvador, sob a acusação de agredir, roubar e tentar estuprar uma idosa de 62 anos, na zona rural daquele município, no dia 13 de março.

Ele teve o mandado de prisão preventiva pelo ataque à idosa, cumprido na quarta-feira, 20, por equipes da DT/São Felipe e da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na localidade de Vila Caraípe, em São Felipe. A Polícia Civil (PC) só divulgou nesta segunda-feira, 25, a prisão de Carlos.

De acordo com a PC, Carlos invadiu a residência da mulher e, depois de anunciar o assalto, a agrediu com chutes e socos. Aproveitando-se que estavam sozinhos no imóvel, ele tentou estuprar a vítima que conseguiu se desvencilhar e correr para a rua, gritando por socorro. O bandido fugiu levando dinheiro e o celular da mulher.

Segundo o delegado Adilson Bezerra, titular da Delegacia Territorial de São Felipe, Carlos também está envolvido em roubos de motocicletas e assaltos a residências, na companhia de dois homens identificados pelos apelidos Nenego e Ro, que estão sendo procurados. Carlos está custodiado na carceragem da DT/São Felipe, à disposição da Justiça.

adblock ativo