Homem é preso após abusar sexualmente de professora no ônibus em Brumado

Uma professora foi abusada sexualmente dentro de um ônibus, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador) enquanto voltava para Brumado (a 538 km de Salvador) na noite desta terça-feira, 25. A docente também atua como agente carcerária e, portanto, no momento, portava uma arma de fogo.

De acordo com o portal de informação Achei Sudoeste, ela relatou que dormia durante a viagem e acabou despertando após o acusado mexer no seus seios e pernas. Em espanto, a professora fingiu que estava dormindo e começou a roncar, para ter certeza do que estava acontecendo.

Ela continou dizendo que o homem passou a tocá-la de maneira invasiva, inclusive colocando a mão dentro de suas pernas. Já chegando na cidade aonde ia descer, a agente decidiu abordá-lo, sacando a arma e dando voz de prisão.

Com a ajuda dos funcionários da empresa de ônibus e dos passageiros que estavam no local, a Polícia Militar foi chamada e deteve o indivíduo, que foi levado para a delegacia local, onde uma queixa foi registrada.

