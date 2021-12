Homem é preso ao tentar matar amigo na Bahia

Um homem foi preso na manhã deste sábado, 15, ao tentar matar um amigo na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com o site Sigi Vilares, Leandro dos Santos Leonardo, 24 anos, e Nelmar Cardoso da Silva, 27 anos, estavam bebendo quando iniciaram um desentendimento.

Leandro saiu do local e voltou com uma faca no formato de foice. Ele tentou atacar Nelmar, mas foi impedido por pessoas que estavam no local. A polícia investiga o crime.

adblock ativo