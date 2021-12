Homem é preso ao ser flagrado com droga guardada na meia

Flagrado com três "papelotes" de cocaína escondidos na meia, o traficante Genivaldo Silva dos Santos, de 36 anos, foi preso, no último sábado, 30, no Distrito de Trancoso, em Porto Seguro, a 707 km de Salvador, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Arraial D'Ajuda. Outros 70 gramas da droga, avaliados em R$ 3,5 mil, estavam enterrados no quintal de Genivaldo, na Rua João Vieira, naquela localidade.

Segundo o delegado Sinézio Vieira Neto, titular da DT/Arraial D'Ajuda, Genivaldo é natural de Itabuna e estava em Trancoso há um ano, onde vinha comercializando a cocaína, por R$ 50, o grama. Autuado em flagrante por tráfico de drogas, Genivaldo ficará custodiado na carceragem da DT/Porto Seguro, à disposição da Justiça.

