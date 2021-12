Homem é preso ao agredir amigo com garrafa em Eunápolis

Um encontro entre dois amigos acabou mal na tarde desta sexta-feira, 28, na cidade de Eunápolis (a 647 km de Salvador). Ronildo Carneiro Sales, de 33 anos, foi preso em flagrante após ferir Ronney Alves Oliveira, 28, supostamente com uma garrafa quebrada. No entanto, testemunhas que estavam no local afirmaram que o suspeito utilizou um estilete.

Segundo informações do site Radar 64, Ronildo, que apresentava sinais de embriaguez, disse à polícia que não lembrava do motivo da briga. Ainda de acordo com a publicação, os dois homens são moradores do município de Rio Verde, em Goiás e estariam em Eunápolis há duas semanas trabalhando como montadores de estruturas metálicas.

Ferido em diversas partes do corpo, principalmente no braço e abdômen, Ronney buscou ajuda em um bar e foi encaminhado a uma unidade de saúde. O estado de saúde dele é desconhecido. Já Ronildo está a disposição da delegacia local.

