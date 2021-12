Homem é preso antes de trocar droga por sexo em Eunápolis

Suspeito de tráfico de drogas, Edmilson Ferreira Campos, de 24 anos, foi preso com 15 pedras de crack na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, neta segunda-feira, 3. Ele foi flagrado com a droga na Rua Santa Cruz, no bairro Minas Gerais.

Segundo informações do Serviço de Investigação da Polícia Civil da cidade, ele alegou, em depoimento, que não é traficante e que a droga seria entregue a uma mulher em troca de sexo.

Ainda conforme a polícia, Edmilson é morador da cidade de Itagimirim e teria comprado a droga em Eunápolis, onde planejava ter a relação sexual.

Ele disse, também, que comprou as pedras de crack com o dinheiro que arrecadou trabalhando em um plantação de café. A mulher que receberia a droga ainda não foi identificada.

