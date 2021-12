Homem é preso acusado de exploração sexual de adolescentes

Adailson Nascimento Silva, acusado de exploração sexual de adolescente, foi preso nesta segunda-feira, 2, em Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O suspeito foi detido durante cumprimento de um mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um mandado de busca também foi cumprido na casa de Adailson. Na residência foram apreendidos um celular e uma CPU contendo material pornográfico.

De acordo com a SSP, as investigações prosseguem para identificar outras vítimas do suspeito. Adailson está custodiado na unidade policial, e segue à disposição da justiça. Já os materiais apreendidos em sua residência foram encaminhados para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

