Homem é preso acusado de estuprar filhas e nora em Esplanada

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 6, suspeito de estuprar as quatro filhas e uma nora, no município de Esplanada, a 165 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Civil, Manuel José de Oliveira, de 53 anos, trabalhador rural e morador do povoado de Malhadas no município, é acusado de estuprar as filhas durante nove anos.

Na delegacia, o acusado foi interrogado pelo delegado Wagner Marinho e confessou que praticava os abusos quando as filhas ainda eram menores de idade. O mandado de prisão para Manuel foi expedido e cumprido só agora, porque a denúncia só chegou na semana passada ao Conselho Tutelar. Dentro da casa de Manuel, a polícia encontrou e apreendeu uma espingarda.



Conforme a Polícia informou, apenas uma das quatro filhas do acusado, hoje com 24 anos, é moradora do município e confirmou o abuso, as outras que não moram na cidade serão convocadas a depor sobre o caso. A nora de Manuel também foi ouvida e também confirmou o estupro.



O acusado foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e levado à carceragem da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Alagoinhas), aguardando decisão da justiça.

