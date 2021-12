Homem é preso acusado de estuprar filhas e enteada em Feira de Santana

Um homem foi preso em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), acusado de abusar das três filhas e da enteada. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quinta-feira, 3, mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 4.

Segundo informações da Polícia Civil, Moisés de Jesus da Silva, de 33 anos, é acusado de abusar sexualmente da enteada de 12 anos e das próprias filhas de 11, 10 e 8 anos, foi preso no bairro Tomba, em Feira de Santana, por uma equipe do Núcleo de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI/Feira).

A titular da unidade, a delegada Milena Calmon, disse que Moisés estava com a prisão decretada pela Justiça. A polícia apurou que as vítimas eram abusadas durante a noite, na casa onde moravam, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Moisés deverá ser encaminhado ao sistema prisional e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

