Homem é preso acusado de estuprar criança de 2 anos em Feira

Um homem de 58 anos foi preso nesta quinta-feira, 2, no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador), acusado de estuprar uma criança de 2 anos.

De acordo com informações da polícia, o pedreiro Claudionor Alves dos Santos contou que estava bebendo em sua residência, no bairro de Mangabeira, quando a mãe da menina a deixou com ele.

Após a saída da mulher, Claudionor teria passado a mão nas pernas da criança e introduzido um dos dedos em sua vagina. Ele foi detido por populares e preso por agentes da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), além de ser autuado em flagrante por estupro.

A criança foi socorrida para uma clínica e transferida em seguida para o Hospital Estadual da Criança. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. As informações são do site Acorda Cidade.

