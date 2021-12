Homem é perseguido e morto em Teixeira de Freitas

Um homem foi morto na frente de um bar na noite desta quarta-feira, 23, na rua do Centro, no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas (a 688 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Marcelo, Rafael Lima Barros, 28 anos, estava sentado, bebendo com outra pessoa, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e chamaram o homem pelo nome, quando ele se levantou, e foi em direção aos suspeitos, o carona pegou uma arma e desferiu um tiro contra Rafael, que correu, mas foi perseguido e atingido por três tiros, e morreu no local.

A pessoa que estava bebendo com Rafael, que ainda não foi identificada, pegou o veículo da vítima, em GM/Celta, e saiu em alta velocidade. O veículo foi encontrado abandonado no posto Ipiranga às margens da BR-101.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos pela polícia.

adblock ativo