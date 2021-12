Homem e mulher são mortos em casa em Barro Preto

Um homem e uma mulher foram mortos na madrugada desta segunda-feira, 16, em uma casa localizada na rua Saturnino Cardoso, no bairro Pelourinho, em Barro Preto (a 467 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Delegacia Territorial de Barro Preto, os corpos de Sílvio Lima de Jesus, 35 anos, e de Rosemary Santos de Souza, 34 anos, foram encontrados nus.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher era mãe de dois jovens com passagens pela polícia e foi encontrada com marcas de tiros na cabeça.

Na cena do crime, foram encontradas diversas cápsulas de espingarda calibre 12. A polícia investiga se o crime teria ligação com a criminalidade.

