Homem é morto por vizinho a golpes de botijão de gás em Jequié

Felipe Sena Santos, de 27 anos, foi morto por um vizinho a golpes de botijão de gás na tarde desta quarta-feira, 3, na cidade de Jequié (distante a 370 km de Salvador). O crime aconteceu por volta das 13h, na rua Hildenfor dos Reis Rodrigues, no loteamento Sol Nascente, bairro Joaquim Romão.

De acordo com o site Jequié Repórter, a vítima era portadora de necessidades especiais e havia se desentendido com Ivanildo Santos de Andrade, 27. Durante a briga, o suspeito desferiu diversos golpes contra Felipe Sena, que ficou com o rosto desfigurado.

Preso em flagrante na localidade conhecida como largo São Francisco, após tentar fugir, Ivanildo Santos possui passagens na polícia pelo assassinato do pai e agredir a mãe e um irmão.

