Homem é morto por esposa após ser flagrado com amante em casa

Uma mulher matou o companheiro após flagrar ele com outra na casa em que moravam. O crime aconteceu na rua Sergipe, no bairro de Fátima, em Itamaraju, município localizado no sul da Bahia.

De acordo com o blog Itamaraju Notícias, após o flagrante, o casal teria iniciado uma discussão e a mulher, identificada apenas pelo prenome Sheila, golpeou Leandro Vieira dos Santos com uma garrafa de vidro quebrada.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) chegou ao local, Leandro já tinha morrido devido aos ferimentos. Sheila permaneceu no local após ter matado o companheiro.

A amante de Leandro também estava no local e foi encaminhada para prestar depoimentos na delegacia da região, que vai investigar o caso. O crime aconteceu na noite deste domingo, 5.

