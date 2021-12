Homem é morto na porta de casa em Eunápolis

Um homem foi morto em frente da residência onde morava, com vários tiros, na noite deste domingo, 26, no bairro Itapoã, em Eunápolis (a 529 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do Radar 64, o vendedor Jorge Luis Oliveira Santos, de 22 anos, foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados que haviam saído de um matagal no fundo da casa. Os homens balearam Jorge, que ainda tentou fugir mas caiu a poucos metros de onde ocorreu o crime.

Ainda segundo o site, um vizinho tentou socorrer o vendedor, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no carro a caminho do hospital. Moradores da região falaram que Jorge se envolveu em uma discussão no bar em frente a sua casa.

Os dois homens fugiram a pé e até o momento não foram identificados. A polícia abrirá um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.

