Homem é morto na porta de casa em Barreiras

Valkires Barbosa de Souza, 20 anos, foi morto enquanto colocava um retrovisor numa moto, na porta de casa, na noite deste domingo 18. O crime aconteceu por volta das 19h, na rua Cagaita, no Loteamento Mimoso, em Barreiras.

De acordo com informações do blog do Sigi Vilares, testemunhas teriam escultado um carro parar perguntando o nome da vítima. Logo em seguida, ouviu-se disparos. Cápsulas de espingarda calibre 12 e de pistola 9 mm foram encontrados no local do crime.

Ainda segundo o blog, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz acabou morrendo. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia da região.

