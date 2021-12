Homem é morto na frente do filho de 12 anos em Medeiros Neto

Welton Gomes Lima, de 35 anos, foi morto a tiros na noite da segunda-feira, 2, no município de Medeiros Neto, no extremo sul baiano.

De acordo com informações do site Vermelhinho Itabuna, a vítima estava com o seu filho, de 12 anos, na garupa de uma motocicleta.

Após chegar em casa, no bairro Bela Vista, a criança desceu da moto e, ao entrar pelo portão, dois suspeitos em um veículo e efetuaram vários disparos contra Welton.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

