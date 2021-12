Homem é morto enquanto levava crianças para a escola em Feira

Um homem de 30 anos foi assassinado na manhã desta sexta-feira, 16, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), enquanto levava duas crianças para escola.

Segundo o site Acorda Cidade, Eduardo Bispo Fonseca Júnior conduzia um veículo Ford Ka, cor prata, de placa EVM-3139, quando dois homens em uma moto encostaram no carro e dispararam contra a vítima.

O crime aconteceu na avenida Transnordestina, próximo à passarela Conceição Lobo, no bairro Cidade Nova.

Após os disparos, Eduardo perdeu a direção do veículo e subiu no passeio. As duas crianças, de 4 e 7 anos, estavam no banco traseiro do carro e não ficaram feridas.

Ainda não se sabe a autoria e o que teria motivado o crime.

Eduardo tinha 30 anos; ainda não se sabe o motivo do crime (Reprodução | Ed Santos | Acorda Cidade)

As crianças que estavam no carro não ficaram feridas (Reprodução | Ed Santos | Acorda Cidade)

