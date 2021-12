Homem é morto enquanto dormia em casa na cidade de Feira de Santana

Um homem foi encontrado morto em uma residência na Rua Alameda do Ipê Rosa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana. A vítima sofreu perfurações de tiro na cabeça, tórax, costas e rosto. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28.

Segundo a polícia, homens ainda não identificados pularam o muro da casa e executaram Felipe Augusto Franco Torres, 29 anos, quando ele dormia, segundo informações do site Acorda Cidade.

Foi feito o levantamento cadavérico juntamente com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda segundo o site, com este crime, o número de homícidios no mês de fevereiro na cidade sobe para 30, enquanto são 61 até o momento durante 2020.

