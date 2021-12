Homem é morto em confronto com a polícia em Feira de Santana

Um suspeito de roubar um carro foi morto durante troca de tiro com a polícia, na noite desta quarta-feira, 19, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana (distante a 105 km de Salvador).

O homem, que não teve o nome divulgado, entrou em confronto com a polícia por roubar um Veículo/Pálio na BR-116, no distrito de Maria Quitéria. Os policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional Peto 66 foram ao local e ao avistarem o carro, deram ordem para os suspeitos pararem. A dupla não obedeceu e atirou contra os militares, que revidaram, segundo o site Acorda Cidade.

Durante a troca de tiro, um homem foi atingido e socorrido pela polícia para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro suspeito, que também não teve o nome divulgado, conseguiu fugir.

Na ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, com munição de igual calibre, sendo que cinco cartuchos estavam picotados e três intactos. O carro, que estava em posse da dupla, foi recuperado.

O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Gustavo Coutinho. A Polícia Civil investiga o caso.

