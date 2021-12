Homem é morto e três são presos suspeitos de tráfico de drogas

Após denúncias, policiais militares da CIPE- Mata Atlântica localizaram e prenderam na manhã do domingo, 18, quatro suspeitos de tráfico de drogas no bairro Geraldão, em Santa Cruz Cabrália (distância de 705 km de Salvador). As informações são do portal Radar 64.

Durante a ação, houve um confronto e um homem suspeito de liderar o tráfico de drogas da região foi morto. Ele chegou a ser socorrido e encamnhado a um hospital próximo, mas não resistiu. Lucas dos Santos Flores e os irmãos Mateus Santana Dimas e João Marcos Santana foram presos em flagrante.

No local, os policiais apreenderam mais de meio quilo de maconha, cocaína, material para embalar as drogas além de objetos provenientes de roubos anteriores como relógios, televisores, caixas de som, máquinas de solda, motossera, um revólver, espingarda, aparelhos celulares entre outros. Os três homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

