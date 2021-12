Homem é morto e três crianças são baleadas durante tiroteio em Feira

Um homem foi morto durante um tiroteiro nesta quarta-feira, 1º, no bairro Jussara, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Além dele, outras quatros pessoas também foram baleadas, dentre elas três crianças.

Segundo informações do site "Acorda Cidade", as vítimas foram atingidas por um grupo de homens armados que passaram atirando em um carro. Ednaldo Cerqueira Santos, 41 anos, foi atingido na região das costas. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

O irmão de Ednaldo, Erivan Cerqueira dos Santos, 37, também foi baleado no braço esquerdo e no abdômen e encaminhado para o HGCA.

As crianças Lucas Santos Borges, 11, Larissa Santos Teixeira, 12, e Ana Clara Alves Borges, 9, foram socorridas para a policlínica do Conjunto Feira X e depois transferidas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HGCA. Larissa foi atingida na perna esquerda e Ana Clara foi alvejada no estômago. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

