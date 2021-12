Homem é morto e outro preso após assalto com reféns em Conquista

Um suspeito morreu e outro foi preso após um assalto com reféns em um estabelecimento comercial localizado no bairro Senhorinha Cairo, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). Um terceiro membro do grupo conseguiu fugir. O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 19.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, os homens, que não tiveram as identidades divulgadas até o momento, foram denunciados por uma pessoa que passava pelo local e observou a movimentação estranha na loja. Os suspeitos estavam mascarados durante a ação.

Após os policiais cercarem o local, eles fizeram as pessoas que estavam no comércio de reféns. Em seguida, as colocaram em um táxi abordado pelo grupo criminoso. Depois de uma perseguição, militares das Rondas Especiais (Rondesp) interceptaram o veículo no Anel Viário. O carro usado pelos homens acabou batendo na marginal da via.

Logo em seguida, os suspeitos desceram do carro atirando e deixaram os reféns no táxi. No confronto, um deles foi baleado e morreu no local. Outro foi preso e um terceiro fugiu. Já as vítimas foram resgatadas sem ferimentos. Eles devem prestar depoimento à polícia.

