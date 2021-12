Homem é morto e outro fica ferido após ataque na cidade de Irecê

Dois homens foram baleados na madrugada desta segunda-feira, 4, na cidade de Irecê (a 482 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu na praça do Feijão, no centro do município baiano. Uma das vítimas morreu no local e o outro foi socorrido para o hospital regional da cidade. O estado de saúde dele não foi informado.

Uma câmera de segurança filmou toda a ação dos bandidos. Nas imagens, dois homens se aproximaram, por trás, de um grupo de pessoas que caminhava pela praça por volta das 2h. Um carro branco acompanhava a dupla.

Na filmagem, um dos criminosos se aproxima de uma das vítimas e atira duas vezes contra ele, que não resistiu. O outro homem, que estava em uma moto, perde o controle do veículo e cai. O mesmo atirador fez dois disparos contra este rapaz, fugindo logo em seguida.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com o delegado Ernandes Reis, da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Irecê, que deverá conduzir as investigações, mas o titular não foi localizado.

