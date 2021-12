Homem é morto e outro baleado em condomínio de Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros e outro baleado no residencial Nova Conceição, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 10, por volta das 19h40.

Segundo as informações do site Acorda Cidade, Leandro Miranda dos Santos, 25 anos, foi atingido na cabeça, nas costas e na nádega em frente ao bloco 14 e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Já Aislan Silva Souza, 26 anos, foi baleado no abdômen e socorrido para o Hospital Geral Clérison Andrade. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A autoria e a motivação tanto do homicídio como da tentativa são desconhecidas.

