Homem é morto e duas crianças baleadas após invasão de casa na ilha

Um homem foi morto e duas crianças baleadas na madrugada desta segunda-feira, 14. Criminosos invadiram a casa onde as vítimas estavam na rua Rio do Ouro, em Barra do Pote, localizado na ilha de Vera Cruz, e efetuaram os disparos.

As duas crianças acabaram sendo baleadas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). De acordo com a Polícia Militar, elas não correm risco de morte. O menino de dois anos foi atingido na orelha e a garota de um ano na perna.

Sérgio Gonçalves da Silva, 29 anos, que também foi baleado, não resistiu e morreu no local. Há informações de que ele seria pai das crianças.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. "Até o momento não posso dizer que o crime não se tratou de um latrocinio (roubo seguido de morte) e nem posso afirmar que foi uma execução. Nossos investigadores já estão na rua para apurar o caso", disse Ricardo Amorim, titular da 24ª Delegacia de Vera Cruz, que está na frente da investigação.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), Sérgio já cumpriu pena por roubo e tráfico de drogas e saiu recentemente da prisão.

