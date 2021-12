Homem é morto durante a madrugada em Camaçari

Um homem de 36 anos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, 5, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Francisco de Assis Santos foi morto na rua da Hortência, no Parque das Mangabas. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

Também nesta madrugada, houve uma tentativa de homicídio em Salvador contra Igor Câmara Freitas, de 22 anos. O caso ocorreu na avenida Alice, em Fazenda Grande do Retiro. Não há informações se a vítima ficou ferida.

