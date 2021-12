Homem é morto dentro do próprio estabelecimento em Irará

Um homem foi morto na noite desta quarta-feira, 17, na rua Amoeiras, em Irará (a 133 km de Salvador). Marcos César Cerqueira de Jesus, 42 anos, foi assassinado com vários tiros, no bar onde era dono.

De acordo com o site Bom dia Feira, Marcos estava em seu bar quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta. O homem que estava na vaga carona desceu com a arma e disparou atingindo a cabeça e as costas da vítima.

A vítima não resistiu e morreu no local, enquanto os suspeitos estão sendo procurados.

