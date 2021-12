Homem é morto dentro de joalheria em Feira de Santana

Um homem foi morto dentro de uma joalheria no centro de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) neste sábado, 7. De acordo com o site Acorda Cidade, Leonardo Carneiro Oliveira, 22, caminhava na rua 18 de Setembro, quando percebeu que estava sendo seguido e tentou se esconder no estabelecimento comercial. Dois homens entraram no local e dispararam seis tiros na vítima. Ele morreu no local.

A joalheria já foi cenário de outro crime com morte. Em 2011, criminosos que assaltavam o estabelecimento comercial efetuaram um disparo na rua, atingindo a promotora de vendas Joselita de Jesus Pedreira, 35. Ela estavam andando na rua, quando percebeu o assalto e tentou se esconder em outra loja, mas foi baleada e morreu.

