Homem é morto dentro de carro em Vitória da Conquista

Um homem foi morto a tiros dentro do carro na noite desta quinta-feira, 8, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador). O crime aconteceu por volta das 22h45, na Avenida Presidente Dutra, trecho da BR-116.

A vítima trafegava com o carro quando foi surpreendida por um atirador. Ele foi socorrido no local por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu, segundo o Blog do Anderson.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil está responsável pelas investigações.

Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime.

