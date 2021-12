Homem é morto dento de ambulância depois de roubar fazenda

Cláudio da Silva e Silva, de 23 anos, foi morto dentro de uma ambulância na madrugada de sexta-feira, 18, na BA-120, na altura do povoado de Santa Rosa, em Conceição do Coité (a 216 quilômetros de Salvador). Ele teria participado na mesma noite de um assalto a uma fazenda, localizada no município baiano de Retirolândia.

De acordo com o site Acorda Cidade, Cláudio foi baleado durante o assalto, e teria sido socorrido para o hospital da região. No momento em que estava sendo transferido para Feira de Santana, homens ainda não identificados interceptaram o veículo e o executaram.

Segundo o tenente-coronel Gilson Paixão, comandante do 16º Batalhão de Polícia de Serrinha, dois suspeitos que teriam participado do assalto na fazenda foram presos na delegacia de Retirolândia. Ele ainda destacou que a polícia está trabalhando com a linha de investigação de uma tentativa de assalto.

