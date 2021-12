Homem é morto com tiro após tentar impedir briga de casal

Um vendedor de 30 anos foi assassinado com um tiro ao tentar impedir uma briga de casal na cidade de Eunápolis (a 528 quilômetros de Salvador), na noite de terça-feira, 1º. De acordo com informações do site Radar 64, Adriano Fernandes Santos estava em um bar na Praça do Trabalhador, quando um homem armado com uma espingarda se aproximou de uma mulher que estava acompanhada de amigas.

Ameaçando atirar, o homem queria que a companheira fosse embora do bar. Neste momento, Adriano se levantou e pediu que o suspeito se acalmasse. "Assustado, o acusado saiu do bar, mas Adriano foi atrás dele, pedindo que não fizesse aquilo. Quando eles estavam mais afastados, só escutamos o tiro", contou uma testemunha ao site.

Atingido no abdômen, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional. Ainda segundo o site, ele morreu por volta das 4h30 desta quarta-feira, 2, após ser submetido a uma cirurgia.

O corpo deve ser liberado do Instituto Médico Legal ainda na manhã de hoje. A família não informou onde será realizado o velório. A polícia já investiga o crime e procura o acusado.

