Homem é morto com golpes de machado em Teixeira de Freitas

Um homem identificado como João Ribeiro dos Santos, de 51 anos, foi morto com golpes de machado, durante a manhã desta quarta-feira, 27, dentro de casa, localizada na altura do Km 867, da BR 101, próximo à entrada da Vila Mariana no município de Teixeira de Freitas, (a 827 quilômetros de salvador), no sul do estado da Bahia.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu no incio da manhã, após a vítima ingerir bebidas alcoólicas, e voltar para casa para dormir, quando um

homem com sinais de embriaguez, deferiu contra a vítima vários golpes de machado.

Testemunhas acionaram a polícia, que prendeu em flagrante Marcos Perreira Santos, de 41 anos. Policiais relataram que o suspeito estava sob efeito do álcool. Ele foi conduzido para a delegacia onde permanece preso. A motivação está sendo investigada.

