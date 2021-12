Homem é morto com golpes de machado em Itanhém

Antônio Neto Gonçalves da Costa São Leão, de 25 anos, foi morto a golpes de machado na madrugada desta segunda-feira, 30, na zona rural de Itanhém (a 780 km de Salvador).

Segundo o site Liberdade News, o corpo do jovem foi localizado nesta manhã na Vila São José, próximo a um campo de futebol. A vítima estava com o rosto desfigurado e com ferimentos no pescoço e na cabeça.

Ele foi morto após ter discutido com um homem por volta das 2h desta segunda. O machado utilizado para golpear a vítima foi encontrado no local do crime. O caso é investigado de polícia.

adblock ativo