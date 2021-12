Homem é morto com golpes de facão em Campo Formoso

Um homem foi assassinado na noite desta segunda-feira, 19, após receber golpes de facão no município baiano de Campo Formoso.

Segundo o site Campo Formoso Notícias, a vítima teria, momentos antes de ser morto, agredido e danificado os móveis da ex-companheira, no bairro vizinho de Esplanada. Na ocasião, a mulher acionou a polícia, mas quando a guarnição chegou o homem já tinha fugido.

Após realizar buscas pela região, os militares localizaram José Carlos Leite da Silva Jr, 23 anos, caído na rua Maria Joana, no bairro Santa Luzia, em frente a um depósito de bebidas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Moradores informaram para a polícia que o dono do depósito é que tinha atingido o jovem com golpes de facão. O suspeito ainda não foi localizado e a motivação do crime é desconhecida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim.

adblock ativo