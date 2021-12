Homem é morto com cerca de 15 tiros em Itabuna

Um homem identificado como Thiago Alves dos Reis, 27 anos, foi assassinado com cerca de 15 tiros, na tarde desta quarta-feira, 4, no município de Itabuna (distante 315 km de Salvador). De acordo com informações do blog Pimenta, a vítima estava em uma motocicleta quando os suspeitos apareceram em duas outras motos e o cercaram.

Thiago Alves ainda tentou fugir, mas acabou sendo cercado e atingido em várias partes do corpo. Ele morreu no local. Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime.

