Homem é morto com 16 tiros após perseguição em Feira de Santana

Um homem foi morto com 16 tiros na noite deste sábado, 2, por volta das 19h, em Feira de Santana, a 116 km de Salvador.

A vítima, identificada como Joedson Ramos Duarte de Jesus, 27, foi perseguida e morta por um homem armado que estava a pé. Após ser baleado em várias partes do corpo, Joedson caiu em frente a uma oficina, cujo proprietário também foi atingido.

De acordo com a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda não se sabe a autoria do crime. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo