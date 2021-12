Homem é morto com 13 tiros na frente de casa em Barreiras

Um homem de 33 anos foi morto com 13 tiros na noite desta segunda-feira, 29, por volta de 21h, no município de Barreiras, no oeste baiano.

Rondinério Gomes dos Santos estava na garagem de casa, no bairro Novo Horizonte, quando foi atender um chamado no portão. Ao sair da residência, ele foi atingido pelos disparos à queima-roupa. O acusado, que ainda não foi identificado, fugiu após o crime.

A mulher da vítima, Poliana Batista dos Santos, o filho de três anos e o jovem Fábio de Souza, de 22 anos, estavam na residência no momento do homicídio.

Segundo o delegado local, Fábio e Rondinério possuíam passagem pela polícia por vários crimes. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

