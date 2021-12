Homem é morto cinco meses depois de ir morar em Monte Gordo

Um homem foi assassinado dentro de casa em Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira, 31.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o imóvel foi invadido por criminosos, que balearam Eduardo de Almeida Lima, 36 anos, no tórax. Ele morreu no local.

O homem morava na casa na rua do Cajueiro há cinco meses. Não há informações sobre motivação e a autoria do crime.

Massaranduba

Um homem foi morto no bairro de Massaranduba por volta das 20 horas desta quarta. Moradores disseram que a vítima era comerciante na região, mas ele não teve o nome revelado. Segundo a polícia, ele foi baleado na cabeça e no braço.

