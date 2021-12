Homem é morto baleado após tentar salvar o filho em Jaguaquara

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo neste domingo, 26, em frente ao bar Zero Grau, na Rua Durval Campos, no bairro São Jorge, em Jaguaquara (a 248 km de Salvador).

Segundo a polícia ao blog Marcos Frahm, o crime ocorreu por volta das 12h, motivado por uma discussão entre o suspeito, um jovem identificado como Berguinho, a vítima, José Raimundo Silva Santana, e o seu filho, José Anderson Araújo.

Berguinho teria discutido com as vítimas no bar e saíde. Algum tempo depois, segundo a polícia, ele retornou armado e iniciou uma briga com José Anderson Araújo. Ao perceber a discussão, o pai de José Anderson tentou salvador o filho quando foi baleado.

A vítima recebeu socorro do filho e de populares, sendo levado em um carro ao Hospital Municipal de Jaguaquara (HMJ), mas não resistiu.

De acordo com o blog Marcos Frahm, a polícia informou que Berguinho é usuário de drogas, com passagens pela Delegacia de Jaguaquara e a suspeita é de que o mesmo estaria comercializando entorpecente no bairro.

adblock ativo