Homem é morto após troca de tiros com polícia em Luís Eduardo Magalhães

Um homem morreu após troca de tiros com a polícia, nesta segunda-feira, 22, no bairro de Santa Cruz, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 961 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), guarnições foram informadas sobre um 'laboratório' de entorpecentes no local. O suspeito, que não foi identificado, teria disparado contra os policiais ao ser identificado.

O suspeito foi atingido na troca de tiros e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não resistiu aos ferimentos.

No laboratório foram encontrados uma pistola calibre 9 mm com um carregador; 932 gramas de cocaína; aproximadamente quatro quilos de crack; R$ 2.777,00; 49 quilos de ácido bórico, cinco balanças; oito frascos de acetona, contendo 100 ml, cada; dois aparelhos celulares; tesouras e sacos plásticos.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada. A PMBA também constatou que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

