Homem é morto após ser chamado por assassino na porta de casa

Um rapaz de 18 anos foi morto na porta de casa, após ser chamado pelo assassino, na noite desta quinta-feira, 14. O crime aconteceu na rua José Domingos Servos, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), por volta das 22h.

Após matar Pedro Henrique Almeida do Nascimento com vários tiros nos braços, pernas e abdômen, o criminoso fugiu em um carro. O veículo não foi identificado.

Segundo o site Acorda Cidade, a família teria dito que a vítima saiu há poucos dias do Conjunto Penal de Feira, onde cumpria pena por roubo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela delegacia do município.

