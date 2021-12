Homem é morto após estuprar e matar enteada de 8 anos

Um homem suspeito de ter estuprado e matado a enteada, de 8 anos, foi morto em confronto com a polícia na madrugada desta quarta-feira, 9. O crime aconteceu na avenida Beira Mar, na localidade de Caípe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de identidade desconhecida, atirou na menina, identificada pelas iniciais A.C.M.C., após cometer o estupro. A criança não resistiu.

A Polícia Civil informou que, depois do crime, ele ainda invadiu uma casa vizinha e ordenou que os moradores chamassem a polícia. Ele alegava ter feito uma coisa e que não tinha coragem para tirar a própria vida.

No entanto, o suspeito fez um homem de refém com a aproximação de agentes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (10ª CIPM). Ele teria atirado em direção ao policiais e no confronto foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Madre de Deus, mas morreu na unidade de saúde.

Com o agressor, os policiais encontraram um revólver calibre 38. A arma apreendida e o refém foram encaminhados para 21ª Delegacia Territorial. O caso será investigado pelo delegado Jose Edson Araújo, titular da 21ª DT de São Francisco do Conde.

