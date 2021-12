Homem é morto após discussão em ponto de ônibus de Eunápolis

Um homem foi morto nesta quarta-feira, 20, após discutir com outro em um ponto de ônibus, no distrito de Mundo Novo, a 13 km de Eunápolis.

Segundo informações do site 'Radar 64', José Alberto Gonçalves Regis entrou em discussão com outro rapaz e acabou desferindo golpes de faca no pescoço da vítima.

Moradores locais conseguiram conter José Alberto, também conhecido como 'Rasta', até a chegada da Polícia Militar. O homem de 39 anos prestou depoimento na manhã desta quinta-feira, 21, confessou o crime mas não revelou a motivação para o início da discussão.

A faca usada no crime foi encontrada na mochila de José. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, e passará por exames de perícia para descobrir sua identidade. O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Ele também já havia sindo indiciado por agressão a uma mulher.

adblock ativo