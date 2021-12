Homem é morto após confronto em Barra do Jacuípe

Um homem morreu durante o confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira, 18, em Barra do Jacuípe na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o tiroteio começou quando a guarnição avistou um carro, modelo Fiat Pálio, com pessoas em atitude suspeita, ao se aproximarem para abordagem, os suspeitos atiraram, e no revide, um deles foi atingido

Com eles foram localizados um revólver calibre 38, munições, 12 papelotes de maconha e 15 pinos de cocaína. Os outros envolvidos conseguiram fugir e o episódio foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

