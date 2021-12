Homem é morto após brigar com rapazes por causa da namorada

Um homem foi morto na madrugada desta segunda-feira, 1º, em Itabuna (a 439 km de Salvador), após brigar com dois rapazes por causa da namorada.

Daldevan Pericles da Rocha Júnior, 21 anos, foi assassinado com golpes de faca. Ele foi atingido no tórax e no abdômen. O crime foi no bairro de Novo São Caetano.

Os suspeitos já foram identificados pela polícia, mas os nomes não foram divulgados até o momento.

De acordo com o site Plantão Itabuna, a delegada Lisdeile Nobre informou que o crime aconteceu em uma festa da cidade, conhecida como "Sítio Guru".

O corpo da vítima está no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

