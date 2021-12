Homem é morto apedrejado em Guarani

O corpo de homem que ainda não foi identificado foi achado na manhã desta segunda-feira, 14, no interior de uma quadra de esporte no distrito de Guarani, no município de Prado (a 671 quilômetros de Salvador).

Conforme informações do site Itamaraju Noticias, o corpo foi encontrado caído em uma das arquibancadas do espaço poliesportivo com sinais de violência decorrentes de pedradas.

A vítima foi encaminhada ao Departamento de Policia Técnica e aguarda o reconhecimento de familiares.

