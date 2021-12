Homem é morto ao tentar assaltar supermercado na BA

Um homem foi morto a tiros após tentar assaltar um supermercado neste sábado, 20, na cidade de Santa Rita de Cássia (a 1006 quilômetros de Salvador).

De acordo com o Blog do Braga, o homem, identificado como Robério, foi baleado por um cliente do mercado, que reagiu no momento do assalto. O criminoso morreu no local.

Segundo a polícia, o homem tinha várias passagens no órgão local. O corpo já foi removido do estabelecimento e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

