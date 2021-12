Homem é morto ao entrar na frente do filho que seria baleado

Um homem identificado apenas como 'Zé do Leite' foi morto a tiros na quinta-feira, 24, no município de Poções, no centro-sul baiano, após entrar na frente do filho, que seria baleado.

De acordo com informações do site Vitória da Conquista Notícias, suspeitos entraram em um bar, fazendo disparos de arma de fogo, no bairro Lagoa Grande. O alvo seria um rapaz identificado como 'Tatai', mas o pai entrou na frente e foi atingido no lugar dele.

A vítima chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

